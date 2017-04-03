Иран привержен своим международным обязательствам - вице-президент

2017-04-03 16:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Исламская Республика Иран остается приверженна всем своим международным обязательствам», сказал вице-президент ИРИ по парламентским вопросам Хоссейн-Али Амири в воскресенье во время встречи с вице-премьером Венгрии Жолтом Шемьенем.

«Мы надеемся, что другие страны также останутся приверженными своим обязательствам», - сказал Амири, сообщает агентство IRNA.



«Ряд стран по-прежнему пытаются создать препятствия на пути реализации ядерной сделки», сказал Амири, имея в виду сделку между Тегераном и группой «Большой Шестtрки», известную как Совместный всеобъемлющий план действий.



«Разумеется, нарушение мировых обязательств не в интересах международного сообщества», сказал он.



Вице-президент Ирана по парламентским вопросам также призвал венгерское правительство оказать всестороннюю помощь в реализации этой сделки.



«Иран ожидает, что венгерское правительство будет использовать свои рычаги как в стране, так и в Европейском союзе, чтобы призвать все стороны к полному выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки», - сказал Амири.



Вице-премьер Венгрии также выразил надежду, что Исламская Республика Иран и Венгрия укрепят дальнейшие связи.



«Будапешт считает очень важным развитие связей с Тегераном, и обе страны, опираясь на свою давнюю историю и культурные и политические отношения, как ожидается, увеличат двусторонние связи в сферах экономики и торговли», сказал Шемьен.



Венгрия всегда выступала против введения санкций против Ирана и даже до подписания ядерной сделки Будапешт пытался поддерживать двусторонние отношения с Тегераном и продолжать переговоры между двумя странами», сказал он.



Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

(Автор: Эльмира Таривердиева )