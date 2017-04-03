Азербайджанские сельхозтовары не пускают в Россию

2017-04-03 14:14 | www.oxu.az | 2

В последнее время на российско-азербайджанской границе образуются очереди из грузовых автомобилей. Для экспорта азербайджанской сельскохозяйственной продукции в Россию создаются серьезные препятствия.

За последние дни российские таможенники вернули сотни тонн азербайджанского мяса и помидоров.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BakiPost.az, по словам политолога Эльхана Шахиноглы, российские таможенники называют две причины запрета азербайджанских товаров:

«Сначала говорят, что якобы Турция через Азербайджан поставляет на российский рынок свою сельхозпродукцию, в том числе и помидоры. Как известно, Россия еще не сняла запрет на импорт турецких помидоров. Еще они говорят, что некоторые азербайджанские товары не отвечают санитарным нормам».

По мнению Э.Шахиноглы, эти два объяснения не соответствуют действительности:





«Может быть, какой-нибудь бизнесмен пытался провезти выращенные в Турции помидоры в Россию через Азербайджан. Но это не приобрело такого широкого масштаба. Независимые специалисты утверждают, что азербайджанские сельскохозяйственные товары соответствуют санитарным нормам.

Если в настоящее время Россия закрывает свой рынок, то это отрицательно повлияет на производство сельского хозяйства в Азербайджане. Российское правительство это знает и не хочет помогать развитию сельского хозяйства в Азербайджане.

Такие запреты также мешают развитию связей между Дагестаном и Азербайджаном. Хотя президент Дагестана Рамазан Абдуллатипов заявил, что хочет азербайджанских инвестиций в Дагестан.

Если Москва запрещает доступ сельскохозяйственной продукции из Азербайджана на российский рынок, то инвестиции официального Баку в Дагестан, создание совместных предприятий становится проблематичным».

Политолог отметил, что Россия аналогичным образом ведет себя с Турцией и Белоруссией:

«Белоруссия – стратегический партнер Москвы, однако российские таможенники долгое время не впускают белорусские сельскохозяйственные товары.

Причем причина одна и та же: якобы Польша через Белоруссию ввозит в Россию свои фрукты. Можно еще сомневаться, что фрукты принадлежат Белоруссии. Однако Москва запретила и молочные товары, которые принадлежали лишь Белоруссии».

Политолог считает, что таким образом Москва пытается защитить свой внутренний рынок и увеличить производство своей сельскохозяйственной продукции.

У.А.

