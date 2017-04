"Döyüş gündəliyi - Talış" filmi yayımlanıb (VİDEO)

2017-04-03 15:41 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:

"Döyüş gündəliyi - Talış" filmi yayımlanıb.

Trend-in məlumatına görə, müəllifi Tofiq Şahmuradov olan film ötən ilin aprel döyüşləri zamanı ordumuzun Goranboy-Tapqaraqoyunlu iqtiqamətindən əks-hücuma keçərək Ermənistan işğalçı qüvvələrinin “Ohanyan xətti” kimi tanınan möhkəmləndirilmiş müdafiə xəttini yarması, həmin istiqamətdə 7 kilometr dərinliyə qədər irəliləyərək düşmənin nəzarətində olan bütün strateji yüksəklikləri ələ keçirməsindən bəhs edir.

Artıq filmin təqdimatı bir sıra hərbi hissələrdə təşkil olunub.