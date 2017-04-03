"Open Innovations Startup Tour 2017" впервые пройдет в Баку

2017-04-03 16:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 16-17 апреля представители российского Фонда «Сколково» приедут в Баку за лучшими инновационными проектами.

Фонд «Сколково» вот уже в пятый раз проводит ежегодное и самое масштабное в России и СНГ мероприятие по отбору лучших стартапов. Как говорится в сообщении Фонда, распространенном в понедельник, в 2017 году список пунктов проведения проекта пополнился тремя странами СНГ, в числе которых Азербайджан.

Азербайджан неслучайно был выбран организатором: основной целью социально-экономического развития страны в ближайшие годы является переход экономики на инновационные рельсы, что успешно удается реализовывать. Так, по итогам 2016 года Азербайджан, вошел в ТОП-100 самых инновационных и быстроразвивающихся стран мира. Кроме того, Азербайджан занимает лидирующие позиции в рейтинге конкурентоспособности среди членов СНГ. Именно поэтому Баку вошел в программу "Open Innovations Startup Tour 2017" – регионального роуд-шоу, нацеленного на развитие технологического предпринимательства в регионах России и странах СНГ.

Проект станет первым звеном в годовом цикле отбора стартап–команд. Следующие этапы – конференция Startup Village и форум «Открытые инновации», где участники смогут представить инвесторам уже готовый к коммерциализации продукт.

Конкурсная программа будет представлена тремя основными треками: биомедицинским, индустриальным и информационным. На мероприятие в Бакинском бизнес-центре приедет жюри, в состав которого входят не только эксперты Фонда «Сколково», но и директора по развитию крупнейших компаний, а также менторы. Кроме того, участники смогут получить консультации специалистов Фонда по вопросам юридического сопровождения сделок и патентования проектов.

Генеральный директор Технопарка «Сколково» Ренат Батыров сказал, что реализуется очень важный проект, который действительно дает возможность талантливым людям СНГ проявить себя и прийти к успеху гораздо быстрее. "В этом году мы расширили границы проекта, и я очень рад, что Баку вошел в список городов-участников. В Азербайджане есть уникальный Сумгайытский технопарк, который имеет не только крупномасштабные производственные объекты, но и лаборатории для инновационных разработок. Я убежден, что мероприятие в Баку принесет нам много интересных проектов, и мы сможем построить взаимовыгодное сотрудничество», - сказал Батыров.