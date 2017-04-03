Армения должна сделать выводы из апрельских боев - депутат

2017-04-03 16:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Апрельские бои еще раз продемонстрировали миру решимость Верховного главнокомандующего Азербайджана, мощь азербайджанской армии и единство народа и государства, сказал Trend в понедельник депутат Милли Меджлиса (парламента) Азай Гулиев.

«Президент Ильхам Алиев дал справедливо высокую оценку мужеству нашей армии в апрельских боях, назвав эти события историческим героизмом. Во время апрельских боев наше государство, продемонстрировав свои возможности, освободила часть наших земель от оккупации. Преступное руководство Армении в результате возникшей после апрельских боев военно-политической ситуации поняло, что его захватническая политика не имеет перспектив, и оно не сможет после этого на протяжении длительного времени удерживать азербайджанские территории под оккупацией. Апрельские бои являются военным продолжением и подтверждением успехов нашей страны, достигнутых в экономической и дипломатической сфере», - сказал Гулиев.

Депутат отметил, что в начале 90-х годов прошлого века Армения при поддержке известных покровителей оккупировала часть азербайджанских территорий.

«Регресс, наблюдавшийся в Азербайджане в тот период во всех направлениях, отсутствие единства между народом и государством, нестабильное управление не позволили предотвратить захватническую политику Армении, получающей поддержку от различных стран. Теперь и руководство Армении вынуждено признать, что за минувший период экономические, военные и политические реалии по большому счету изменились в пользу Азербайджана. В настоящее время ситуация в Азербайджане стабильна, и Армения более не способна продолжать оккупацию наших земель», - сказал депутат.

По его словам, Армения должна сделать серьезные выводы из апрельских боев.

«Успешные боевые операции нашей армии положили конец иллюзиям Армении об окончательной аннексии Нагорного Карабаха. Оккупанты поняли, что до тех пор, пока они не покинут чужие территории, они будут постоянно нести потери и жить в страхе. Армения и представить не может, какие более масштабные потери она понесет в случае повторения апрельских событий. Поэтому Армении должна правильно оценить существующие реалии, и, в соответствии с требованиями многочисленных резолюций Совета безопасности ООН, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПАСЕ, Европарламента, Организации экономического сотрудничества и других авторитетных международных организаций, а также международного права, полностью и безоговорочно освободить оккупированные азербайджанские территории», - отметил Гулиев.

По словам депутата, международное сообщество должно уже осознать, что единственным и самым важным условием для справедливого разрешения нагорно-карабахского конфликта является отказ Армении от захватнической позиции.

«В противном случае возобновления войны в регионе станет неизбежным. До тех пор, пока Армения не прекратит свои провокации, не покинет наши территории, угроза войны всегда будет актуальной. Думаю, что международные организации, в частности сопредседатели Минской группы ОБСЕ в рамках своего мандата должны восстановить субстантивные переговоры, и принудить Армению к конструктивным обсуждениям и к выводу оккупационных сил с захваченных азербайджанских территорий. Только после этого может быть рассмотрен вопрос восстановления отношений между двумя странами», - сказал депутат.

В ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены.

В ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз.

В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.

Пятого апреля с 12:00 на линии противостояния азербайджанских и армянских войск по соглашению сторон операции были остановлены.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)