Rosali Sambar не выдержало конкуренции в Азербайджане

2017-04-03 16:43 | www.apa.az | 2

Предприятие по производству шоколада Rosali Sambar, которое уже 10 лет действует в Грузии и работает на бельгийском сырье, не выдержало конкуренции в Азербайджане.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Georgia Online, об этом сказал менеджер компании Папуна Дзадзамидзе. «В последнее время мы начали экспортировать продукцию в Азербайджан, однако нам пришлось уйти с этого рынка по причине очень высокой конкуренции и отсутствия спроса на нашу продукцию» - заявил он.

По его словам, шоколадный бизнес в Грузии в целом не слишком выгодный, так как в стране шоколад не является продуктов постоянного потребления, поэтому данному виду бизнеса в стране очень сложно развиваться, при том, что в Европе он процветает. «Кроме того, на наши продажи очень негативно повлияла девальвация национальной валюты».