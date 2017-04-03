"Beşiktaş" ulduz futbolçu transfer etməkdə qərarlıdır
2017-04-03 15:48 | www.trend.az | 0
Bakı. Trend:
Türkiyənin "Beşiktaş" futbol klubu ulduz futbolçu transfer etmək niyyətindədir.
Trend-in məlumatına görə, klub prezidenti Fikrət Orman yeni mövsümdə "Beşiktaş" azarkeşlərinin qarşısına ulduz futbolçu çıxarmaqda qərarlı olduqlarını deyib.
Hədəfdəki oyunçulardan Mesut Özil ("Arsenal"), Sesk Fabreqas ("Çelsi") və Radamel Falkaonun ("Monako") adı hallanır.
Hazırda F.Ormanın Londonda danışıqlar apardığı bildirilir.