Путин выразил соболезнования родным погибших при взрывах в метро Петербурга

2017-04-03 16:37 | www.trend.az | 2

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с директором ФСБ Александром Бортниковым ситуацию в петербургском метро, где произошли взрывы, передает РИА Новости..

"Хочу выразить слова самого искреннего сожаления, сочувствия в адрес близких погибших и пострадавших. Я уже разговаривал с руководителями специальных служб. С директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло", — заявил Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, комментируя взрывы в метро Санкт-Петербурга.