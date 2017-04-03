Рассматриваются все версии причин взрыва в петербургском метро – Путин

2017-04-03 16:41 | www.trend.az | 2

Расследование установит причины случившегося в метро Санкт-Петербурга, рассматриваются бытовая, криминальная версии и возможность проявлений террористического характера, сообщил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Еще не ясны причины, поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты: и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера", — сказал Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Президент РФ отметил, что все ответы в ближайшее время даст расследование.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге – "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.