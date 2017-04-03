Хотят ли иностранцы купить жилье в Баку?

2017-04-03 14:44 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане приезд туристов стал одной из причин роста цен на съемное жилье.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Спутник-Азербайджан, об этом заявил эксперт по имущественным вопросам Рамиль Османлы.

«Наблюдается незначительный рост цен на съемные квартиры ближе к центру. Но это не такой значительный рост.

Наблюдения показывают, что иностранцы не очень заинтересованы в покупке жилья в Азербайджане. В 2008-2009 годах этот интерес был чрезвычайно высок, но сейчас он очень снизился. Это связано с экономической ситуацией в стране».

По словам Рамиля Османлы, в ближайшие время на рынке недвижимости изменений не будет.

«Наоборот, в результате возобновления ипотечного кредитования в начале года, мы наблюдаем определенную динамику, относительный рост цен.

Цены выросли примерно на 2-3 процента. Но этот процесс уже прекратился, рынок стабилизировался. Это связано с тем, что обращений не так много. Цены на квартиры, доступные для ипотеки, выросли на 2-3 процента. Но в ближайшие месяцы роста мы не ожидаем», - заявил он.

У.А.

