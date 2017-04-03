После убийства журналиста в Мексике закрыли газету

2017-04-03 14:56 | www.oxu.az | 2

Редакция мексиканской газеты «Norte de Ciudad Juarez» сообщила о том, что воскресный выпуск стал последним. Причиной решения о прекращении выхода издания стало убийство журналиста и криминальная ситуация в стране в целом, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

В воскресенье был напечатан последний выпуск газеты. Теперь издание продолжит выходить только в интернет-версии.

Журналистку газеты Мирославу Брич застрелили в городу Чихуахуа в марте. Помимо нее, в марте были убиты еще два журналиста.

Брич делала материалы о связях между организованной преступностью и чиновниками в штате Чихуахуа. В нее выстрелили 8 раз, когда она находилась в своей машине рядом с домом.

Рядом с ней в машине был ее ребенок, но он не пострадал. Убийца оставил на месте преступления записку: «За то, что говорила слишком громко».

Редактор «Norte de Ciudad Juarez» Оскар Канту сказал, что никто не может дать никаких гарантий безопасности журналистам.

«У всего в жизни есть начало и конец, и цена, которую надо заплатить, но если эта цена - жизнь человека, я не готов расплачиваться жизнями своих сотрудников или кого бы то ни было другого», - сказал Канту.

С 1992 года в Мексике были убиты 35 журналистов, многие из них перед смертью подверглись пыткам - таковы данные, предоставленные мексиканским комитетом защиты журналистов.

Н.O.