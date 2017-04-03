Власти Петербурга действуют в рамках инструкции на случай теракта

2017-04-03 16:44 | www.trend.az | 3

Организации и органы Петербурга действуют в рамках инструкции на случай терактов, сообщил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов, передает РИА Новости.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге – "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.

"По поручению губернатора на место чрезвычайной ситуации выехал вице-губернатор Игорь Албин. Все оперативные службы, профильные организации и органы исполнительной власти, в том числе комитет по здравоохранению, переведены в готовность. Дано поручение действовать в рамках существующей инструкции на случай совершения террористических актов", — приводятся слова Кибитова на официальной странице правительства Санкт-Петербурга в соцсети "Вконтакте".