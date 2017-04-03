На центральной улице Баку запрещена парковка автомобилей

2017-04-03 16:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня и в последующие нескольких дней с 22:00 до 06:00 будет производиться установка барьеров безопасности на участке ул. Зарифы Алиевой между пр. Бюльбюля и ул. Расула Рзы, сообщили в понедельник в Операционной компании Бакинского городского кольца.

Жителей столицы просят не парковать на этой территории автомобили в эти дни, в противном случае транспортные средства, мешающие ходу работы, будут доставлены на эвакуаторе в близлежащие паркинги.

Операционная компания Бакинского городского кольца, являющаяся организатором Формулы 1 в Азербайджане, продолжает подготовительные работы к Гран-при Азербайджана, который пройдет в столице 23-25 июня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)