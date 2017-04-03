В Ницце за подготовку теракта арестованы две девочки

2017-04-03 17:12 | www.apa.az | 3

Во французской Ницце арестованы две девочки, которых подозревают в подготовке террористического акта.

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, спецоперация полиции прошла в пятницу, 31 марта, но известно о ней стало только сейчас. Одной из арестованных — 14 лет, второй — 15, их имена и этническая принадлежность не разглашаются.

Во время обыска в квартирах девочек стражи порядка обнаружили доказательства того, что они планировали совершить террористическую атаку. Пока неясно, насколько далеко зашли их приготовления.

Отметим, 28 февраля сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали трех девушек, подозреваемых в подготовке теракта. Одна из участниц группы, 18-летняя ученица лицея в городе Крей (в 50 километрах к северу от Парижа), попала в поле зрения спецслужб еще летом прошлого года. Все три девушки были связаны через социальные сети с главным вербовщиком террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) во Франции Рашидом Кассимом.