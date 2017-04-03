В Facebook появился новый алгоритм показа последних новостей

2017-04-03 15:07 | www.oxu.az | 2

Новая функция появляется постепенно: пользователи Mashable сообщают, что новая возможность тестируется по крайней мере в Великобритании и Хорватии, передает Oxu.Az.

Значок ракеты, располагающийся в верхней части мобильного приложения Facebook, позволяет отобразить наиболее интересные (с точки зрения Facebook) посты страниц и друзей пользователя. Как сообщает Mashable, в основном это местные новости.

Работа новостного фида напоминает функцию Instagram Explore, когда алгоритм отбирает наиболее соответствующие интересам пользователя посты автоматически.

Это уже не первая попытка соцсети Facebook иначе организовать показ новостей; появится ли она у всех пользователей и будет ли пользоваться успехом — пока не вполне ясно. В соцсети Facebook никак не прокомментировали новацию.

Н.О.