В Азербайджане пройдет "Кубок молодежи", посвященный Исламским играм солидарности

2017-04-03 16:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане в апреле-мае пройдет "Кубок молодежи" (“Gənclər Kuboku”), посвященный IV Исламским играм солидарности "Баку-2017". Проект реализуется общественным объединением "Ирели" при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе "Ирели".

Главная цель проекта – повышение интереса молодежи к спорту, пропаганда здорового образа жизни, плодотворное проведение досуга, поддержка проведению Исламиады в Баку. Ожидается участие более тысячи представителей молодежи, которые будут соревноваться в различных турнирах по футболу, баскетболу, волейболу, шахматам, спортивному ориентированию, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, конному и велосипедному спорту.

Ряд соревнований "Кубка молодежи" будут транслироваться в прямом эфире молодежного радио İRƏLİ Radio (İradio.az), действующего при общественном объединении "Ирели". Более подробную информацию можно будет получить на сайте www.youthcup.az, который в ближайшее время будет предствавлен общественности.

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IV Исламские игры солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая.

(Автор: Вугар Иманов)