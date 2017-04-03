В Баку состоится азербайджано-эстонский бизнес-форум

2017-04-03 16:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В рамках третьего заседания азербайджано-эстонской межправительственной комиссии в Баку, седьмого апреля состоится двусторонний бизнес-форум, говорится в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций, распространенном в понедельник.

В работе бизнес-форума, организованного при поддержке министерства экономики Азербайджана, примут участие представители эстонских компаний, действующих в различных сферах экономики.

По данным Государственного таможенного комитета, товарооборот между Азербайджаном и Эстонией в январе-феврале 2017 года составил 541,13 тысячи долларов, увеличившись по сравнению с показателем аналогичного период прошлого года в 2,2 раза.

(Автор: Анвар Мамедов)