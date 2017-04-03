Rusya Başsavcılığından açıklama: Olay terör saldırsı

2017-04-03 18:01 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Rusya'nın St Petersburg kentinde metroda patlama meydana geldi. Rusya'daki patlamada ilk bilgilere göre en az 10 hayatını kaybetti, 50 kişinin de yaralandı.

Rusya Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olay terör saldırısı olduğu bildirildi

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin'in St. Petersburg metro saldırısından bilgilendirildiğini ifade etti.

Reuters'ın haberine göre Rusya'nın St Petersburg kentinde metroda patlama oldu. Tass haber ajansı saldırıda en az 10 kişin yaşamını kaybettiğini bildirdi.

Kentte 7 istasyon patlama nedeniyle kapatıldı. Interfax en az 2 patlama meydana geldiğini bildirdi.

Bölgeye itfaiye ve acil durum ekipleri sevk edildi.

Basında gecen habere göre, patlayanın parçacıklı bomba olduğu ifade ediliyor.