Эвакуация людей из петербургского метро завершена - ОБНОВЛЕНО-2

2017-04-03 17:20 | www.apa.az | 3

Эвакуация людей из петербургского метро, где произошел взрыв, завершена.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, к процессу эвакуации были привлечены вертолеты.

Как заявил пресс-секретарь губернатора города Андрей Кибитов, около 50 человек пострадали.

Очевидцы рассказывают о громком хлопке в вагоне, который раздался, когда поезд отъезжал от станции. По свидетельству очевидцев, имеется большое количество раненых.

При взрыве выбило люк в полу вагона, рассказала очевидец события Юлия Вареева, которая находилась в составе в момент ЧП. «В последнем вагоне напротив первой двери выбило люк в полу, запахло гарью, повалил дым», - сказала она.

Отметим, все станции метро Санкт-Петербурга закрыты после взрыва.

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16:24

Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга, где, по разным данным, произошли от одного до двух взрывов, было начинено поражающими элементами.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал "Россия 24".

"Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, видимо было заложено в одном из мест вагона, который разорван напополам. Предмет не установлен. Поезда следуют без остановки", — говорится в сообщении.

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16:24

Десять человек, по предварительным данным, погибли в результате взрыва в вагоне метро на станции «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах.

«По самой первой предварительной информации, жертвами взрыва стали примерно 10 человек. Есть раненые», - сказал источник, отметив, что точное число пострадавших уточняется. Официального подтверждения этой информации пока нет.



На месте ЧП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Сенная площадь» произошел взрыв, есть пострадавшие.

Известно, что на вход и выход закрыты станции «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзенская», «Технологический институт», «Сенная площадь», «Гостиный двор».

В настоящий момент закрыты семь станций синей ветки метро.

О происшествии было доложено президенту страны Владимиру Путину.

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16:18

По меньшей мере пять человек погибли и более 50 пострадали при взрыве в вагоне метро на станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге.

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом сегодня сообщил источник в правоохранительных органах.

«Станция «Черная речка» закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета. Все центральные станции метро эвакуируют. Следователи пока не могут приступить к работе», — отметил источник.

В то же время он не подтвердил информацию о взрыве на станции «Сенная площадь».

«Пока подтверждения этой информации у нас нет. На станции зафиксировано задымление, идет эвакуация», — отметил он.



