В Баку ограничивается движение на улице Юсифа Сафарова – КАРТА

2017-04-03 15:14 | www.oxu.az | 2

В связи с проводящимися ремонтными работами на улице Юсифа Сафарова - от пересечения с проспектом Гейдара Алиева в сторону центра города до пересечения с улицей Узеира Гаджибейли - движение автотранспортных средств будет полностью ограничено.

Как передает Oxu.Az, дорога будет закрыта с 3 апреля до ночи 4 апреля.

В качестве альтернативы водители смогут воспользоваться маршрутами проспект Бабека - улица Фазаила Ибрагимова - проспект Ходжалы - улица Афияддина Джалилова, а также проспект Бабека - улица Наджафгулу Рафиева - улица Афияддина Джалилова.

Э.А.

