Умер пионер электронной музыки Икутаро Какэхаси

2017-04-03 15:19 | www.oxu.az | 2

Умер пионер электронной музыки, основатель компании Roland Икутаро Какэхаси. Ему было 87 лет.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Японский инженер был автором многих популярных драм-машин, в том числе культовой модели TR-808. Без ее звучания невозможно представить хип-хоп и электронику, ее использовали исполнители от Канье Уэста до Марвина Гэя.

В 2013 году Какэхаси получил премию «Грэмми» за вклад в технологии электронной музыки. Компанию Roland он возглавлял 40 лет.

Ряд музыкантов уже выразили соболезнования в связи со смертью новатора, называя его вклад неизмеримым. Например, Марк Алмонд заявил, что Какэхаси – это человек, который изменил музыку.

A.C.

