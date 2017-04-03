Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга

2017-04-03 17:03 | www.trend.az | 3

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент Белта.

"Очень жаль, что так случилось в эти минуты. Всегда думаешь о том, что дай бог, чтобы этим закончилось. Мы сталкивались, к сожалению, в Минске с такими проблемами", - сказал глава белорусского государства.

Говоря о Санкт-Петербурге, президент Беларуси подчеркнул, что это не чужой для него город.