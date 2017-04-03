Пострадавших при взрыве в метро Петербурга эвакуируют на вертолетах

2017-04-03 17:07 | www.trend.az | 3

Вертолеты используются для эвакуации пострадавших при взрыве в петербургском метро, передает корреспондент ТАСС с места события.

Один вертолет увез пострадавших от станции "Технологический институт", второй, предположительно, направился к станции "Садовая".

Как сообщили в НАК, на данный момент эвакуация завершена.

Ранее в понедельник на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть погибшие и раненые. Медики эвакуируют пострадавших в лечебные учреждения. Возле станции скопилось большое количество людей.

На кадрах частной видеосъемки, которые демонстрируются по российским телеканалам, виден искореженный вагон, рядом с ним лежат несколько пострадавших. Станция метро задымлена, слышны крики людей.