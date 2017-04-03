Азербайджанские таэквондисты едут на чемпионат Европы в Софию

2017-04-03 18:02 | www.apa.az | 3

В Софии (Болгария) 6-го апреля стартует чемпионат Европы среди таэквондистов в возрасте до 21 года.

Как сообщили apasport.az в Федерации таэквондо Азербайджана, в трёхдневном соревновании примет участие и наша сборная.

В Софии под руководством Эльнура Аманова честь нашей сборной защитят Физам Мехтиев (58 кг), Мамедалы Гулиев (63 кг), Алиаскер Алиев (68 кг), Саид Гулиев (74 кг), Паниз Эсмаельпоур (46 кг), Гюльханум Ешилдал (53 кг) и Дарья Шкурко (67 кг).

Эльшад Мамедов выполнит функцию арбитра на чемпионате.

Отметим, что наши спортсмены поедут в Болгарию завтра под руководством вице-президента Федерации таэквондо Азербайджана Наги Сафарова и 10-го апреля вернутся на родину.