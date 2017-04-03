Появились фотографии убитых в Баку брата и сестры – ФОТО

2017-04-03 15:30 | www.oxu.az | 1

Стали известные некоторые подробности в связи с убийством, произошедшим два дня назад в поселке Кешля Наримановского района столицы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, убитые собственными родственниками Сагиль Гасымов, 2001 года рождения, и его 26-летняя сестра Фарида Гасымова – племянники Имана Гасымова, погибшего во время пожара в декабре 2015 года.

Они являются выходцами из Кельбаджарского района.

Тяжелораненая в результате инцидента 55-летняя Лятифа Гасымова все еще находится в реанимации городской клинической больницы №1.

Отметим, что преступление совершил зять сестры Л.Гасымовой, 20-летний Азер Джафаров. Ограбив дом, он погрузил тела жертв в багажник и уехал. В результате оперативных мероприятий убийца был задержан в авторемонтной мастерской. А.Джафаров признал свою вину.

14:00

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило официальную информацию о совершенном в Баку тяжком убийстве.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в информации отмечается, что 2 апреля в час ночи в поселке Кешля Наримановского района перед домом было обнаружено тело девушки с колото-резаными ранами. Ею оказалась проживавшая в данном доме жительница столицы Фарида Гасымова. Ее мать Лятифа Гасымова была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

В результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры следственных и оперативно-розыскных мероприятий, был задержан подозреваемый в совершении преступления житель столицы, ранее судимый Азер Джафаров.

При осмотре багажника принадлежащего ему автомобиля марки BMW, было обнаружено тело 16-летнего сына Л. Мамедовой Сагиля Гасымзаде с признаками насилия.

Расследования по факту продолжаются.

A.M.