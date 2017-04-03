Еще на одной станции петербургского метро найдено взрывное устройство

2017-04-03 17:13 | www.trend.az | 3

Несработавшее взрывное устройство найдено на станции метро Санкт-Петербурга "Площадь восстания", сообщил агентство "Интерфакс" источник.

Ранее в понедельник взрыв произошел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Как сообщал источник "Интерфакса", сработало самодельное взрывное устройство, возможно начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. По информации собеседника агентства, бомба была оставлена в вагоне, речь не идет о террористе-смертнике.

В результате взрыва, по предварительным данным, погибли 10 человек, ранено не менее 50 человек.