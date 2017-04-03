В Тбилиси жестоко избит экс-замглавы МВД Грузии

2017-04-03 15:42 | www.oxu.az | 2

Двое неизвестных в масках cегодня в Тбилиси напали на бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Гелу Хведелидзе, сообщает Oxu.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам супруги Хвелидзе, нападение произошло у их дома.

Г.Хведелидзе был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Отметим, Г. Хведелидзе был отстранен от должности замглавы МВД несколько лет назад в связи со скандалом со скрытой видеосъемкой.

По факту нападения на Г. Хведелидзе начато расследование и возбуждено уголовное дело.

Н.О.