Пока данных о пострадавших в петербургском метро азербайджанцах нет - генконсул

2017-04-03 17:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге проверяет возможность наличия сограждан среди жертв и пострадавших в результате взрыва в петербургском метро. Об этом сказал в понедельник Trend генеральный консул страны в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

«В настоящее время сотрудники генконсульства находятся в контакте с местными органами власти и правоохранительными структурами для выяснения ситуации с согражданами и соотечественниками. Пока информация о пострадавших азербайджанцах не поступала», - сказал генконсул.

При взрывах в петербургском метрополитене пострадали около 50 человек, 10 погибли, передает РИА Новости со ссылкой на городские власти.

Взрывы в Санкт-Петербургском метро произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт".

(Автор: Себа Агаева)