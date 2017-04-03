Диана Гаджиева побила рекорд – ВИДЕО

2017-04-03 16:00 | www.oxu.az | 4

Количество просмотров клипа представительницы Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Дианы Гаджиевой «Skeletons» превысило в YouTube отметку в 1.000.000.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, презентованный в сети 11 марта клип собрал миллион просмотров менее чем за месяц – напомним, что песня «Skeletons» написана азербайджанским композитором Исой Меликовым на слова шведской поэтессы Сандры Бьюрман.

Диана Гаджиева, выступающая под сценическим псевдонимом Dihaj, выйдет на сцену «Евровидения-2017» в первом полуфинале 9 мая под номером 8.

И.Н