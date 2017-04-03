Российский политолог назвал выборы в Армении аферой

2017-04-03 17:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Победа республиканской правящей партии на парламентских выборах в Армении говорит о том, что существующее положение дел по разрешению нагорно-карабахского конфликта не изменится, партию нынешнего президента Сержа Саргсяна вполне устраивает неразрешенность конфликта, сказал Trend в понедельник российский политолог, кавказовед Олег Кузнецов.

По его словам, Серж Саргсян, изменив форму правления в своей стране, сохранил существовавший до этого политический режим и даже укрепил его через конституционную правовую реформу.

«С формально-правовой точки зрения выборы прошли безупречно. Если проводится такая крупномасштабная афера по сохранению политического режима через проведение конституционных реформ, естественно, все остальные формальности в процедуре выборов соблюдаются», - сказал политолог.

В Армении 2 апреля состоялись парламентские выборы, где были допущены тотальные фальсификации.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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