Завершился визит президента Казахстана в Азербайджан – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-04-03 16:30 | www.oxu.az | 2

Завершился официальный визит президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Азербайджанскую Республику.

Как передает Oxu.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту президента Казахстана провожали первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

15:51

В понедельник, 3 апреля, от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева был устроен официальный прием в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

14:50

Мы придаем большое значение Вашему визиту. Уверен, этот визит послужит укреплению братских отношений между нашими странами и народами. Отношения между Азербайджаном и Казахстаном развиваются очень успешно. Мы сотрудничаем по ряду направлений. Все время поддерживаем друг друга на международной арене, проводим в регионе многочисленные важные совместные мероприятия, инициативы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече в узком составе с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.



Глава государства отметил широкую повестку сегодняшнего визита:

«Есть много вопросов, которые мы обсудим. Уверен, что принятые нами решения, подписанные документы послужат еще более активному развитию отношений между нашими странами. Мы придаем этому очень большое значение. Казахстан для нас дружественная, братская страна. Она имеет очень большой потенциал, и завоеванные Казахстаном под Вашим руководством достижения по-дружески радуют нас. Поэтому уверен, что Ваш визит будет очень плодотворным, даст хорошие результаты. Это еще больше сблизит наши страны и создаст в регионе еще более благоприятную обстановку».

12:53

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в расширенном составе.

Как передает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

11:33

Состоялась церемония официальной встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву. Президент Азербайджана встретил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Казахстана. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Азербайджана.

Главы государств обошли строй почетного караула. Президент Казахстана поприветствовал азербайджанских солдат.

Президенту Нурсултану Назарбаеву были представлены представители государства и правительства Азербайджана, президенту Ильхаму Алиеву – члены делегации Казахстана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Президенты сфотографировались для официального фото.

10:45

Сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, посетил Аллею шехидов.

Как передает Oxu.Az, президент Казахстана почтил память героических сынов Азербайджана, павших во имя территориальной целостности и независимости нашей страны, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Образцовый оркестр министерства обороны исполнил государственные гимны Казахстана и Азербайджана.

Нурсултан Назарбаев полюбовался панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку. Гостя проинформировали об истории Аллеи шехидов, проводимых в столице созидательных работах.

19:28 (02.04.2017)

В Азербайджан с официальным визитом прибыл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Как передает Oxu.Az, в международном аэропорту Гейдар Алиев высокого гостя встретил почетный караул.

Президента Казахстана приветствовали первый вице-премьер Ягуб Эюбов, замглавы МИД Халаф Халафов и др.

A.M.