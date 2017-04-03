НАСА разработало новые инструменты для покорения ледяных миров

2017-04-03 16:45 | www.oxu.az | 2

Инженеры НАСА разработали новый набор роботизированных приборов, предназначенных для изучения поверхности ледяных миров и всего, что находится ниже, передает Oxu.Az со ссылкой на Rambler news.

Ученые считают, что новые инструменты будут необходимы для любых будущих миссий в миры, где может быть жидкая вода — к примеру, на луну Сатурна, Энцелад, или луну Юпитера, Европу. Миссии к еще одной таинственной луне Сатурна, Титану, с его густой атмосферой и метановыми морями, подобные приборы тоже пригодятся.

«Так как всех нас интересует, существует ли жизнь или ее следы на лунах других планет нашей системы, специалисты в штаб-квартире НАСА работают над системами, которые уже через 10-15 лет можно будет установить на космические корабли», заявляет в официальном пресс-релизе Том Квик, руководитель программы космических технологий JPL. Согласно предоставленной информации, комплекс новых инструментов включает в себя «зонд, способный пробурить себе путь сквозь километры льда, роботизированные манипуляторы и даже пусковую установку».

Учитывая, что ледяная кора Европы, скрывающая океан жидкой воды, может достигать в толщину до 20 км, каждый аппарат должен обладать эффективным способом сбережения энергии. Инженеров вдохновил… термос: с помощью многослойной капсулы тепло, вырабатываемое плутониевым сердечником, не будет покидать движок и не даст ему переохладиться. Жидкая вода интересна ученым в первую очередь как среда, которая может нести в себе следы биологической активности.

Хотя роботы уже давно являются неотъемлемой частью космический экспедиций, до сих пор аппараты, входящие в комплектацию роверов и лендеров, не превышали по габаритам 2,5 метров. Понимая, что это накладывает существенные ограничения, специалисты JPL разработали складной манипулятор, который может растягиваться почти на 10 метров, обеспечивая больше возможностей для сбора образцов. А для еще больших дистанций разработана пусковая установка, способная выстреливать специальным механизмом для сбора проб на высоту до 50 метров.

Лед на планетарных лунах радикально отличается от земного льда, поэтому инженерам приходится пересматривать каждый мельчайший аспект конструкции, вплоть до шин. На Энцеладе, к примеру, лед больше напоминает песчаные дюны, так что нужно предотвратить попадание зерен льда во внутренние части двигателя и колес. Для этого они создали легкие шины, оснащенные системой подвижной подвески. С таким внушительным арсеналом работа ученых будет продвигаться в разы быстрее, а значит, новые открытия не заставят себя ждать.

Н.О.