С 1 мая в Баку будет запрещен въезд на спецполосы для участников Исламиады (ФОТО)

2017-04-03 17:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Во время IV Исламских игр солидарности в Баку будут созданы специальные полосы на пр. Зии Буниятова, Бакинской окружной дороге, Сальянском шоссе, первой и второй Бибиэйбатской дороге, пр. Нефтчиляр, пр. Гара Гараева, пр. Ататюрка, ул. Фатали хана Хойского, пр. Вагифа, ул. Ханифы Алескерова, Тбилисском пр., ул. Абдулвахаба Саламзаде и Беюкшорском шоссе, сказал в понедельник начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции полковник Кямран Алиев.

Эти спецполосы будут использоваться для перевозки спортсменов и гостей, участвующих в Исламиаде.

«На спецполосы будет запрещен въезд других транспортных средств, кроме привлеченных к IV Исламским играм солидарности, и по ним смогут передвигаться только транспортные средства со спецпропусками, а также средства со специальным лого», - сказал Алиев.

По его словам, в случае въезда на эти полосы водители транспортных средств будут привлечены к административной ответственности. «Транспортные средства, без разрешения въехавшие на спецполосы, будут штрафоваться на 40 манатов. Полосы будут круглосуточно контролироваться. С 1 мая въезд транспортных средств на эти полосы будет запрещен. Запрет будет оставаться в силе до 25 мая», - сказал начальник отдела.

Как сказал Алиев, пока транспортные средства пользуются этими полосами. «Пока на них установлен знак, запрещающий въезд грузовых автомобилей. Но водители должны знать, что с 1 мая въезд на эти полосы будет запрещен», - сказал начальник отдела.

IV Исламские игры солидарности состоятся в Баку с 12 по 22 мая.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)