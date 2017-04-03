ЦБА изъял из оборота 600 миллионов манатов

2017-04-03 17:00 | www.oxu.az | 2

Спрос на очередном депозитном аукционе по привлечению средств 31 марта составил 301,5 млн манатов, средневзвешенная процентная ставка по депозиту заключенных сделок составил 14,53%. Центробанк объявлял о привлечении 300 миллионов манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Marja, таким образом, на последних трех аукционах Центробанк изъял из оборота 600 млн манатов.

Центробанк посредством валютных аукционов сокращает объем манатной массы.

Основная причина удешевления доллара за последние два месяца – операции Центробанка по стерилизации (вывода лишних денег из оборота).

У.А.