В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, 10 погибших (ОБНОВЛЕНО)

2017-04-03 17:42 | www.trend.az | 2

В Генпрокуратуре назвали взрыв в петербургском метро терактом, передает ТАСС.

16:56 (UTC+4)В настоящее время на месте ЧП в метро в Петербурге работает 41 бригада скорой медицинской помощи, сообщил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов, передает РИА Новости.

"На данную минуту, по информации оперативного штаба правительства Санкт-Петербурга, работает 41 бригада скорой помощи", — написал Кибитов в Twitter.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге — "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.

16:54 (UTC+4)В петербургском метро пострадали около 50 человек, передает РИА Новости со ссылкой на городские власти. Между тем, агенство сообщило со ссылкой на комитет по здравоохранению о 25 пострадавших.

16:49 (UTC+4)При взрывах в петербургском метрополитене пострадали 30 человек, заявил РИА Новости источник в медицинских кругах.

"В настоящий момент 30 пострадавших", — заявил собеседник агентства.

16:35 (UTC+4)Источник сообщил о 20 раненых при взрывах в петербургском метро, передает РИА Новости.

16:32 (UTC+4)Московский метрополитен принимает дополнительные меры безопасности после инцидента в Петербургском метро, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение московского метрополитена.

"Московским метрополитеном принимаются дополнительные меры безопасности в рамках федерального закона о транспортной безопасности РФ", — говорится в сообщении метрополитена, опубликованном в Twitter.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге – "Сенная площадь" и "Технологический институт".

16:29 (UTC+4)Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга, где, по разным данным, произошли от одного до двух взрывов, было начинено поражающими элементами, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 24".

"Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, на кадрах видно, что в одном из мест вагона, который разорван напополам, заложено самодельное взрывное устройство. Предмет не установлен. Поезда следуют без остановки", — сообщил диктор.

16:25 (UTC+4)Следователи изучают место взрыва в петербургском метро, передает РИА Новости.

16:20 (UTC+4)В Петербургском метро сработали два взрывных устройства, передает РИА Новости со ссылкой на источник .Десять человек погибли, сообщает ТАСС.

16:17 (UTC+4)Семь станций линии петербургского метро закрыты после взрыва в вагоне, передает ТАСС со ссылкой на сообщение метрополитена.

"На вход и выход закрыты станции "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзеская", "Технологический институт", "Сенная площадь", "Гостиный двор", - говорится в сообщении.

16:16 (UTC+4)Как минимум десять человек пострадали при взрыве в Петербургском метро

16:01 (UTC+4) Взрыв прогремел на одной из станций метрополитена в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства, отметив, что станция сильно задымлена.

Новость обновляется