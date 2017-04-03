Президент Азербайджана выразил соболезнования Владимиру Путину

2017-04-03 19:09 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает АПА, в соболезновании говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко потрясен известием о человеческих жертвах в результате взрыва, произошедшего в метро Санкт-Петербурга.Мы решительно осуждаем любые действия, направленные против ни в чем неповинных мирных граждан.От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Отметим, что по последним данным в результате взрыва погибло 10 человек, 47 получили ранения.