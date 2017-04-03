При взрыве в метро в Санкт-Петербурге погибли 10 человек, 47 получили ранения - ОФИЦИАЛЬНО - ОБНОВЛЕНО

2017-04-03 19:15 | www.apa.az | 3

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила число погибших и раненных при взрыве в метро Санкт-Петербурга.

По информации московского корреспондента АПА, министр сообщила, что в результате взрыва погибли 10 человек, 47 получили ранения.

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18:22

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил гибель 10 человек при взрыве между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь».

Об этом сообщает АПА со ссылкой на ТАСС.

По словам Полтавченко, порядка 20 получили ранения. «Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Правоохранительные органы и все городские службы делают все необходимое, что положено делать в экстренных ситуациях», — говорится в заявлении Полтавченко, опубликованном на сайте городской администрации.

В то же время, как передает РИА Новости, пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) заявила, что жертвами стали девять человек; получили ранения, в том числе тяжкие, более 20-ти.

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18:13

В Национальном антитеррористическом комитете России сообщили, что в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге погибли девять, пострадали 20 человек.

Как сообщает московский корреспондент АПА, некоторые источники утверждают, что взрыв привел к гибели 10 человек, 50 – получили ранения.