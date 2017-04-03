Победа правящей партии на парламентских выборах в Армении не принесет ничего положительного этой стране - эксперт

2017-04-03 17:47 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Победа правящей республиканской партии на парламентских выборах в Армении не принесет ничего положительного народу этой страны, об этом Trend в понедельник сказал российский политолог, эксперт по международным вопросам, главный редактор периодического издания "Аналитика Юга России" Евгений Михайлов

По его словам, население Армении будет по прежнему покидать свою страну, а Саргсян продолжит нагнетать напряжение по нагорно-карабахскому конфликту, внушая еще большую ненависть в отношении к азербайджанцам.

«Необходимо, поставить Сержа Саргсяна в жесткие международные рамки, либо эта ситуация продолжиться», - сказал Михайлов.

По его словам, на сегодняшний день, в Армении нет сил, которые могли бы заставить Саргсяна, потерять власть.

«Азербайджан, в отличие от Армении, в вопросе, нагорно-карабахского конфликта, ведет совершенно другую политику. Баку даже создал мирную платформу по разрешению конфликта, где активно принимают участие армяне, которые хотят мира с Азербайджаном», - сказал российский политолог.

В Армении 2 апреля состоялись парламентские выборы, где были допущены тотальные фальсификации.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter:@Anahanum