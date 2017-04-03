В руководстве "дочки" Международного банка Азербайджана в России ожидается новое назначение

2017-04-03 17:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Евгений Босин утвержден в качестве кандидата для избрания на должность заместителя председателя правления МБА-Москва («дочка» Международного банка Азербайджана в России), сообщает в понедельник Центр раскрытия корпоративной информации РФ.

В настоящее время Босин занимает должность директора департамента клиентских операций в МБА-Москва.

Также финансовый директор банка Наталья Дмитриева утверждена в качестве кандидата для избрания на должность главного бухгалтера МБА-Москва.

Как отмечается, соответствующие ходатайства руководство МБА-Москва направило в Главное управление Центрального банка России по Центральному федеральному округу Москвы.

Последние изменения в составе руководства МБА-Москва произошли в марте: Заур Гараисаев был назначен на должность председателя Наблюдательного совета МБА-Москва, а Агшин Амиров - членом совета банка.

Амиров и Гараисаев сменили на этих должностях Мазахира Дадашева и Эльмира Габибуллаева соответственно.

Кроме того, Гулу Аббасов по собственному желанию покинул должность члена правления МБА-Москва.

Банк "МБА-Москва" основан в 2002 году и является дочерней структурой Международного банка Азербайджана, большая часть акций которого принадлежит правительству в лице министерства финансов.

(Автор: Азад Гасанли)

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