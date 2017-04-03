Генконсул: Среди погибших и раненых во время взрыва в метро азербайджанцев нет – ОБНОВЛЕНО

2017-04-03 17:17 | www.oxu.az | 2

По предварительным данным, полученным с места происшествия, среди погибших и раненых при взрывах в метро Санкт-Петербурга азербайджанцев нет.

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

«Мы находимся в контакте с соответствующими службами и будем информировать о новостях», - заявил Султан Гасымов.

Он отметил, что на месте взрыва работает следственная группа.

17:07

Выясняется наличие граждан Азербайджана среди жертв и пострадавших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

По его словам, в настоящее время консульство уточняет с соответствующими структурами, были ли среди погибших и раненых в результате взрыва граждане Азербайджана.

Э.А.

