Взрыв в петербургском метро: Первые кадры – ФОТО + ВИДЕО

2017-04-03 17:21 | www.oxu.az | 3

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. По предварительным данным, сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Жертвами взрыва стали около десяти человек, не менее 50 пострадали. Как заявил Владимир Путин, основная версия случившегося - теракт.

Oxu.Az публикует фотографии и видео, сделанные очевидцами на месте взрыва.

{gallery}

Э.А.

