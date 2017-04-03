Благотворительный концерт в Баку: радостные и счастливые мгновения (ФОТО)

2017-04-03 18:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Центр по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью при Главном Управлении культуры и туризма города Баку совместно с Центром культуры Хатаинского района провели благотворительный концерт для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, лишенных родительской опеки, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Концерт состоялся в специальной школе-интернате №4.

В ходе концертной программы выступил исполнители Нармина Пашаева, Айсель Ализаде, Тафур, подарившие детям радостные и счастливые мгновения.

В заключение вечера детям были вручены подарки.

(Автор: Джани Бабаева)