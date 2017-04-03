В азербайджанском Demirbank новое назначение

2017-04-03 18:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Эмиль Мехтиев назначен руководителем департамента информационных технологий азербайджанского ОАО Demirbank, говорится в сообщении на сайте банка.

Данная должность была вакантной после того, как ее покинул Рамиз Садыхов.

Согласно информации на сайте банка, в настоящее время в структуре банка 18 департаментов, должности руководителей четырех из которых - розничного банкинга, рисков и по борьбе с отмыванием денег, а также департаментов по финансам и бюджету, по сбору кредитов - остаются вакантными.

DemirBank, являющийся первым коммерческим банком Азербайджана, начал деятельность в 1989 году. Среди его акционеров есть такие крупные международные финансовые организации, как Европейский банк реконструкции и развития, Голландская финансовая компания развития.

На конец 2016 года объем активов DemirBank составил 538,83 миллиона манатов. Кредитный портфель банка составил 376,07 миллиона манатов, а совокупный капитал - 46,88 миллиона манатов.

Официальный курс на третье марта составляет 1,7244 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)