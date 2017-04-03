Натиг Алиев: «Должна быть подготовлена «Дорожная карта» по сотрудничеству Азербайджан-Казахстан»

2017-04-03 19:37 | www.apa.az | 3

В рамках визита в Баку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева состоялась встреча министров энергетики Азербайджана и Казахстана Каната Бозумбаева и Натига Алиева.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве энергетики, Н.Алиев оценил визит Н.Назарбаева в Азербайджан как историческое событие, подчеркнул, что подписанные документы создадут основу для начала нового этапа развития сотрудничества по всем сферам.

Министр отметил, что в ходе встреч в Баку совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном даны новые поручения.

Было отмечено, что с целью повышения товарооборота между двумя странами и максимального использования их экспортно-импортного потенциала в мае в Баку состоится 14-е заседание азербайджано-казахстанской межправкомиссии. Н.Алиев довел о внимания важность подготовки «Дорожной карты» по конкретным сферам и направлениям.

К.Бозумбаев, в свою очередь, отметил, что Казахстан со своей стороны предпримет аналогичные меры, и предложил провести встречу на уровне замминистров в первой декаде мая для обмена идеями и предложениями.

На встрече также был обсужден вопрос транспортировки нефти с месторождения «Кашаган» по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.