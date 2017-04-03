В Санкт-Петербурге прогремел взрыв: Есть жертвы – ФОТО + ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО
2017-04-03 17:26 | www.oxu.az | 2
В результате взрыва на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге есть погибшие и пострадавшие.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лайф, по предварительной информации, среди раненых есть дети. Причины и подробности произошедшего устанавливаются.
17:08
На месте взрывов в петербургском метро обнаружено 12 тел: восемь - в вагоне, 2 - на станции, 2 - в туннеле.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на life, кроме того, сотрудники экстренных служб нашли фрагменты тел.
16:57
В Санкт-Петербурге на станции метро «Площадь Восстания» нашли еще одну бомбу - неразорвавшуюся.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Republic, ее обезвреживают.
16:18
По предварительным данным, 10 человек погибли при взрыве в петербургском метро.
Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, в вагоне метро сработало неустановленное взрывное устройство.
15:58
По предварительным данным, на синей ветке петербургского метро на станции «Садовая» прогремел взрыв в вагоне. По данным очевидцев, есть жертвы.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.
Сотрудники силовых ведомств выехали на место.
Н.О.