SOFAZ обнародовал объем проданных средств
2017-04-03 17:30 | www.oxu.az | 2
Государственный Нефтяной Фонд Азербайджана (SOFAZ) обнародовал объем проданных на валютных торгах средств в марте.
Как передает Oxu.Az, в марте 2017 года SOFAZ реализовал 250 миллионов долларов на валютных аукционах, организованных Центробанком.
За три месяца 2017 года SOFAZ реализовал на валютных аукционах 793,4 миллиона долларов.
Всего в 2016 году азербайджанские банки купили у Нефтефонда около 4,92 миллиарда долларов, что на 37,5% меньше, чем в 2015 году.