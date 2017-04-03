SOFAZ обнародовал объем проданных средств

2017-04-03 17:30 | www.oxu.az | 2

Государственный Нефтяной Фонд Азербайджана (SOFAZ) обнародовал объем проданных на валютных торгах средств в марте.

Как передает Oxu.Az, в марте 2017 года SOFAZ реализовал 250 миллионов долларов на валютных аукционах, организованных Центробанком.

За три месяца 2017 года SOFAZ реализовал на валютных аукционах 793,4 миллиона долларов.

Всего в 2016 году азербайджанские банки купили у Нефтефонда около 4,92 миллиарда долларов, что на 37,5% меньше, чем в 2015 году.

У.А.

