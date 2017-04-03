Общественное объединение «Региональное развитие» организует для молодежи курсы по различным видам изобразительного искусства

2017-04-03 18:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Региональное развитие» (RİİB) Фонда Гейдара Алиева и Азербайджанская государственная академия художеств организуют курсы по различным видам изобразительного искусства среди молодежи.

Как сообщили Trend в понедельник в Общественном объединении, на курсах, которые начнутся с 20 мая, молодежь будет изучать тонкости живописи, скульптуры, графики, художественного текстиля, коврового искусства, художественной керамики и других видов искусства.

Пилотный проект планируется реализовать в Агдамском, Загатальском и Сабирабадском районах. Курсы будут вести преподаватели и студенты Азербайджанской государственной академии художеств.

Цель проекта заключается в выявлении молодых талантов в регионах и развитии их способностей по выбранному виду изобразительного искусства.

Представители молодежи, желающие принять участие в курсах, с первого мая могут пройти регистрацию в RİİB, заполнив форму электронного заявления (http: //bit.ly/2ozwlrh).

Участники будут разбиты на группы по видам изобразительного искусства. У них будут теоретические занятия, а также практические в мастерских.

Участники, успешно завершившие курсы, будут награждены сертификатом со стороны Общественного объединения «Региональное развитие» и Азербайджанской государственной академии художеств.

Планируется, что проводимые RİİB вместе с Азербайджанской государственной академией художеств курсы будут продолжены и в других регионах.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (012) 5050150, номеру WhatsApp (+99450) 5000150 или же на странице www.facebook.com/regionalinkishaf.

Отметим, что Общественное объединение «Региональное развитие» осуществляет общественный контроль в регионах, изучает существующие проблемы населения в научной, образовательной, туристической, экологической, культурной, предпринимательской сферах, в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения, искусства и других сферах, осуществляет деятельность по налаживанию взаимного диалога между гражданами и государственными и муниципальными органами для решения этих проблем, обеспечению информационного потока, реализации проектов, служащих развитию предпринимательства и туризма, выявлению талантливых лиц и обеспечению их устойчивого развития, поддержке мер и проектов государства в сфере развития регионов и по другим направлениям.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)