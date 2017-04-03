В Баку женщину «кинули» на 180 тысяч манатов

2017-04-03 17:36 | www.oxu.az | 3

В Баку в отношении женщины совершено мошенничество на 180 тыс. манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, обратившись в правоохранительные органы, С.Мурадова, 1971 года рождения, заявила, что столкнулась с мошенничеством.

Женщина сказала, что с сентября 2013 года по март 2014 год была обманута Н.Насировым, 1987 года рождения, который взял у нее 180 тыс. манатов и до сих пор не вернул.

По факту ведется расследование.

Э.А.

