Общественность Азербайджана надеется, что в России примут объективное решение в связи с деятельностью ВАК - госкомитет

2017-04-03 18:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана распространил заявление в связи с обращением министерства юстиции России в Верховный суд по поводу закрытия Всероссийского азербайджанского конгресса.

В заявлении говорится, что это вызвало серьезную обеспокоенность общественности Азербайджана, а также многомиллионной азербайджанской диаспоры в России, сообщили Trend в понедельник в госкомитете.

«Созданный в 2001 году при поддержке общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и президента России Владимира Путина Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) за прошедший период проделал большую работу в сфере построения культурных и духовных связей между проживающими в России азербайджанцами, интеграции наших соотечественников в российское общество и развития отношений между двумя странами. ВАК реализовал ряд успешных проектов, направленных на доведение до местной общественности реалий Азербайджана, пропаганду нашего культурного и духовного наследия, укрепление солидарности между нашими соотечественниками», - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что деятельность ВАК, сумевшего наладить эффективное сотрудничество с соответствующими органами Азербайджана и России, основанное на взаимном доверии, была основана на традициях многовековой дружбы народов, поспособствовала еще большему углублению стратегического партнерства между двумя странами. Не случайно, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент России Владимир Путин, приняв участие во II съезде ВАК, высоко оценили деятельность организации по развитию связей между двумя странами. Это является наглядным примером высокой оценки деятельности ВАК, данной обоими государствами.

«Всероссийский азербайджанский конгресс осуществлял свою деятельность в рамках законов РФ, прилагал усилия, чтобы внести свой вклад в укрепление религиозной и этнической толерантности, межнациональной дружбы, углубление диалога между культурами. Когда необходимо, он демонстрировал принципиальную и последовательную позицию как сторонник экономического прогресса и общественно-политической стабильности. Национальные и государственные интересы России были основными и неизменными приоритетами деятельности организации», - говорится в заявлении.

Отмечается, что все это наглядно демонстрирует, что прекращение деятельности ВАК на фоне протекающих в мире и регионе сложных и противоречивых процессов не служит интересам двух стран.

«Закрытие ВАК или же инициативы, направленные на нанесение урона авторитету структуры, противоречат многовековым традициям дружбы, которые основываются на взаимном доверии, а также духу стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией и могут служить интересам сил, которые не заинтересованы в развитии этих отношений. Общественность Азербайджана, а также проживающая в России многомиллионная азербайджанская община надеются, что соответствующие структуры России примут объективное и справедливое решение, отвечающее национальным интересам двух стран, и объединивший вокруг себя всех азербайджанцев России ВАК как организация, играющая важную роль в развитии двусторонних отношений, и впредь продолжит свою деятельность по укреплению культурно-духовного единства среди наших соотечественников и дружбы между Россией и Азербайджаном в целом», - говорится в заявлении.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)