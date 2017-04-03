Во время Исламиады въезд автомобилей из регионов будет ограничен

2017-04-03 17:50 | www.oxu.az | 4

Во время IV Исламских игр солидарности в определенные периоды въезд транспортных средств из регионов в Баку будет частично ограничен.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава пресс-службы Главного управления государственной дорожной полиции Кямран Алиев.

Он заявил, что за пределами полос, в частности в центре города пока что не предусмотрено никаких ограничений для движения транспорта.

К.Алиев отметил, что за въезд на запрещенную полосу полагаются штрафы до 40 манатов в соответствии с законодательством.

A.M.

